Perma-Pipe International Holdings Aktie
WKN DE: A2DNTL / ISIN: US7141671039
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09.09.2026 13:55:11
Perma-Pipe International Holdings, Inc. Reports Increase In Q2 Income
(RTTNews) - Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $2.55 million, or $0.31 per share. This compares with $0.851 million, or $0.10 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.3% to $59.56 million from $47.90 million last year.
Perma-Pipe International Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.55 Mln. vs. $0.851 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.10 last year. -Revenue: $59.56 Mln vs. $47.90 Mln last year.
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Nachrichten zu Perma-Pipe International Holdings Inc Registered Shs
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08.09.26
|Ausblick: Perma-Pipe International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Perma-Pipe International Holdings Inc Registered Shs
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