Perma-Pipe International Holdings Aktie
WKN DE: A2DNTL / ISIN: US7141671039
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09.09.2026 22:34:13
Perma-Pipe International Holdings Q2 Income Rises From Higher Net Sales
(RTTNews) - On Wednesday, Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH), a company specializing in piping systems, reported higher profit in the second quarter of 2026 compared to the same quarter last year, mainly due to higher net sales. Net income attributable to common stock rose to $2.55 million or $0.31 per share from $0.85 million or $0.10 per share in the previous year.
Adjusted income before tax went up to $8.33 million from $4.86 million in the same quarter in the prior year.
Net sales for the period increased to $59.57 million from $47.90 million a year ago.
In the after-hours activity on the Nasdaq, the shares were trading 1.86 percent lower at $29.00, after closing Wednesday's trading 1.51 percent up.
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Nachrichten zu Perma-Pipe International Holdings Inc Registered Shs
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08.09.26
|Ausblick: Perma-Pipe International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Perma-Pipe International Holdings Inc Registered Shs
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