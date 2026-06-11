Perma-Pipe International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Perma-Pipe International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Perma-Pipe International 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Perma-Pipe International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,3 Millionen USD im Vergleich zu 46,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at