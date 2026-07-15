Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
15.07.2026 19:48:00
Permanent daylight-saving time would be a win for tourism, but other sectors have big concerns
One lawmaker points to benefits such as more time to do “outdoor leisure activities.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!