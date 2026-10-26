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26.10.2026 06:31:29
Permanent Magnets: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Permanent Magnets ließ sich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Permanent Magnets die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,73 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,76 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 491,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 724,6 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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