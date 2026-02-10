Permanent Magnets: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Permanent Magnets hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Permanent Magnets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 570,2 Millionen INR im Vergleich zu 493,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

