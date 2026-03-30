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30.03.2026 06:31:29

Permian Basin Royalty Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Permian Basin Royalty Trust lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Permian Basin Royalty Trust einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,84 Prozent zurück. Hier wurden 2,7 Millionen USD gegenüber 3,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,310 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Permian Basin Royalty Trust 0,550 USD je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 40,50 Prozent auf 16,13 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 27,11 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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