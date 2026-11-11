Permian Basin Royalty Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Permian Basin Royalty Trust hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Permian Basin Royalty Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Permian Basin Royalty Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at