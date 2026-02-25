Centennial Resource Developemen a Aktie
WKN DE: A3DTTK / ISIN: US71424F1057
|
25.02.2026 22:35:01
Permian Resources Corporation Reports Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - Permian Resources Corporation (PR) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $339.50 million, or $0.45 per share. This compares with $216.65 million, or $0.29 per share, last year.
Excluding items, Permian Resources Corporation reported adjusted earnings of $311.04 million or $0.37 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 10.1% to $1.16 billion from $1.29 billion last year.
Permian Resources Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $339.50 Mln. vs. $216.65 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.29 last year. -Revenue: $1.16 Bln vs. $1.29 Bln last year.
