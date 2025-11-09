JTC Aktie
WKN DE: A2JF9V / ISIN: JE00BF4X3P53
|
10.11.2025 00:17:23
Permira agrees £2.7bn deal to buy JTC
Private equity group set to see off interest from rival Warburg Pincus to clinch acquisition of fund administratorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JTC PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
00:17
|Permira agrees £2.7bn deal to buy JTC (Financial Times)
|
06.11.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: JTC plc (EQS Group)
|
05.11.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: JTC plc (EQS Group)
|
04.11.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: JTC plc (EQS Group)
|
03.11.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: JTC plc (EQS Group)
|
30.10.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: JTC plc (EQS Group)
|
29.10.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: JTC plc (EQS Group)
|
27.10.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: JTC plc (EQS Group)
Analysen zu JTC PLC Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!