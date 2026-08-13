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13.08.2026 06:31:29
Permsin Steel Works: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Permsin Steel Works hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 THB vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Permsin Steel Works in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 863,3 Millionen THB im Vergleich zu 887,3 Millionen THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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