Brown-Forman b Aktie

Brown-Forman b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856693 / ISIN: US1156372096

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Agenturbericht 26.03.2026 21:05:40

Pernod-Aktie: Anscheinend wird über Akquisition von Brown-Forman nachgedacht

Pernod-Aktie: Anscheinend wird über Akquisition von Brown-Forman nachgedacht

Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard zieht einem Agenturbericht zufolge die Übernahme von Brown-Forman, dem US-Konzern hinter Jack Daniel's Whiskey und Diplomatico Rum, in Erwägung.

Wie Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat der Hersteller von Absolut Wodka und Martell Cognac bereits erste Gespräche über einen Zusammenschluss geführt. Keines der beiden Unternehmen reagierte unmittelbar auf die Bitten Bloombergs um Stellungnahme.

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DOW JONES

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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