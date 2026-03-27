Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Agenturbericht 27.03.2026 14:25:00

Pernod-Aktie höher: Anscheinend wird über Akquisition von Brown-Forman nachgedacht

Pernod-Aktie höher: Anscheinend wird über Akquisition von Brown-Forman nachgedacht

Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard zieht einem Agenturbericht zufolge die Übernahme von Brown-Forman, dem US-Konzern hinter Jack Daniel's Whiskey und Diplomatico Rum, in Erwägung.

Wie Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat der Hersteller von Absolut Wodka und Martell Cognac bereits erste Gespräche über einen Zusammenschluss geführt. Keines der beiden Unternehmen reagierte unmittelbar auf die Bitten Bloombergs um Stellungnahme.

An der Euronext Paris klettert die Pernod-Aktie zeitweise um 3,94 Prozent auf 62,30 Euro.

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,Pernod Ricard

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