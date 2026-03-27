Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Agenturbericht
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27.03.2026 14:25:00
Pernod-Aktie höher: Anscheinend wird über Akquisition von Brown-Forman nachgedacht
Wie Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat der Hersteller von Absolut Wodka und Martell Cognac bereits erste Gespräche über einen Zusammenschluss geführt. Keines der beiden Unternehmen reagierte unmittelbar auf die Bitten Bloombergs um Stellungnahme. Pernod-Aktie zeitweise um 3,94 Prozent auf 62,30 Euro.An der Euronext Paris klettert die
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,Pernod Ricard