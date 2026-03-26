Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
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26.03.2026 19:38:39
Pernod erwägt Übernahme von Brown-Forman - Agentur
DOW JONES--Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard zieht einem Agenturbericht zufolge die Übernahme von Brown-Forman, dem US-Konzern hinter Jack Daniel's Whiskey und Diplomatico Rum, in Erwägung. Wie Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat der Hersteller von Absolut Wodka und Martell Cognac bereits erste Gespräche über einen Zusammenschluss geführt. Keines der beiden Unternehmen reagierte unmittelbar auf die Bitten Bloombergs um Stellungnahme.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 26, 2026 14:39 ET (18:39 GMT)
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