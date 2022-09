Pernod Ricard-Aktie dennoch im Plus: Deutsche Bank senkt Pernod Ricard auf 'Hold'

Eine langfristige Untersuchung deute darauf hin, dass Konsumgüterunternehmen mit höheren Werbeausgaben ein stärkeres Wachstum, höhere Gewinne und überdurchschnittliche Aktienkurse erreichten, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Die Pernod Ricard-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,85 Prozent im Plus bei 190,35 Euro.

/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 06:42 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)