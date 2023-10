Pernod Ricard-Aktie im Plus: Pernod Ricard mit schwächerem Umsatz

Die Einnahmen gingen zwischen Juli und September um 8 Prozent auf 3,04 Milliarden Euro zurück, wie der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard mitteilte. Organisch lag das Umsatzminus bei 2 Prozent.

In Europa legten die Umsätze organisch um 1 Prozent auf 855 Millionen Euro zu, in Amerika sanken sie um 9 Prozent auf 858 Millionen Euro. Asien und der Rest der Welt trugen mit 1,33 Milliarden Euro den Löwenanteil zum Umsatz bei. "Wie erwartet hatten wir einen schwachen Start in das Jahr, aber ich bin ermutigt, dass wir die Rückgänge in den USA und China in diesem Quartal dank unserer guten Leistung in anderen Märkten weitgehend ausgleichen konnten", sagte CEO Alexandre Ricard.

Nach seiner Einschätzung sollte die Gruppe im Geschäftsjahr 2024 ein breit angelegtes und diversifiziertes organisches Umsatzwachstum erzielen.

Pernod Ricard-Titel steigen in Paris zeitweise um 3,22 Prozent auf 163,70 Euro.

Von Mauro Orru

BARCELONA (Dow Jones)