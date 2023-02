Pernod Ricard-Aktie springt an: Pernod Ricard steigert Umsatz

Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, den Umsatz weiter zu erhöhen und die Rentabilität beizubehalten.

Der Umsatz stieg in den sechs Monaten per 31. Dezember organisch um 12 Prozent auf 7,12 Milliarden Euro. Analysten hatten laut Factset nur einen Umsatz von 6,97 Prozent erwartet. Das wiederkehrende Betriebsergebnis stieg in gleichem Maße wie der Umsatz und belief sich auf 2,42 Milliarden Euro. Die operative Verschuldung blieb weitgehend unverändert, während die Bruttomarge um einige Basispunkte auf 61,4 Prozent anstieg. Die Marge und der Umsatz wurden insbesondere durch die Preisgestaltung von Pernod Ricard gestützt.

"Eine besonders starke Preisdynamik verdeutlicht die Attraktivität unseres Portfolios an Premiummarken und ermöglichte es uns, die Margen in einem inflationären Umfeld zu halten", so Chief Executive Alexandre Ricard. Der Hersteller von Absolut Wodka und Jameson Whiskey will die Preise in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres weiter anheben.

Pernod Ricard rechnet mit einem weiteren Umsatzwachstum, wenn auch in einem sich normalisierenden Umfeld, und mit einer Aufrechterhaltung der operativen Marge trotz geplanter höherer Investitionen und Ausgaben für strategische Vorräte.

Das Unternehmen will in Kürze einen Aktienrückkauf in Höhe von 300 Millionen Euro starten. Der Rückkauf sei Teil eines 750-Millionen-Euro-Programms für das Geschäftsjahr 2022/23, das im vergangenen Jahr beschlossen worden sei.

Für die Pernod Ricard-Aktie geht es an der EURONEXT in Paris um 5,10 Prozent auf 199,00 Euro nach oben.

DJG/DJN/err/jhe

PARIS (Dow Jones)