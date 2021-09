Pernod Ricard kauft britische Vertriebsplattform Whisky Exchange - Aktie profitiert

Das Unternehmen, das Online und mit einigen Filialen rund 10.000 verschiedene hochprozentige Getränke vertreibt, soll mit den beiden Gründern an der Spitze in der bisherigen Struktur fortgeführt werden, wie der französische Getränkekonzern erklärte. "E-Commerce ist ein Schlüsselkanal in unserer langfristigen Strategie", erklärte Pernod -CEO Alexandre Ricard.

An der Börse in Paris kommt der Zukauf offenbar gut an: Die Aktie von Pernod Ricard gewinnt zeitweise 0,91 Prozent auf 187,70 Euro hinzu.

LONDON (Dow Jones)