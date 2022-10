Pernod Ricard kauft Premium-Tequila-Marke in den USA

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard baut sein Geschäft mit Premiumprodukten in den USA aus. Wie der französische Konzern mitteilte, übernimmt er die Mehrheit an der Tequila-Marke Codigo 1530, die der Countrymusic-Star George Strait mitgegründet hat. Den Kaufpreis nannte Pernod Ricard nicht.

Codigo ist in den USA erhältlich und arbeitet derzeit an seiner internationalen Expansion. Das Unternehmen wurde 2016 von Ron Snyder, Federico Vaughan und Strait gegründet. Produziert wird in Mexiko. Analysten von Jefferies sehen die Übernahme als gute strategische Ergänzung für Pernod Ricard an. Tequila sei ein wichtiger Wachstumstreiber im Premium-Segment.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2022 04:49 ET (08:49 GMT)