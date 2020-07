Pernod Ricard rechnet mit weniger starkem Gewinneinbruch - Aktie zieht an

Deshalb rechnet das Unternehmen nun mit einem etwas weniger starken Gewinnrückgang als bislang befürchtet. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn dürfte im Geschäftsjahr 2020 (bis Ende Juni) im Vergleich zum Vorjahr nur um rund 15 Prozent geschrumpft sein, wie Pernod Ricard am Donnerstag mitteilte. Ende März hatte der Spirituosenhersteller bei der Kennziffer aufgrund der Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie noch mit einem Minus von 20 Prozent gerechnet.

So hätten sich die Geschäfte in den USA und Westeuropa robuster entwickelt als befürchtet, hieß es. Zudem habe sich die Nachfrage in China ab April langsam erholt. Deutlich zu spüren bekam das Unternehmen indes die weltweiten Einbruch des Reiseverkehrs.

Für die Pernod Ricard-Aktie geht es im frühen Handel an der EURONEXT 2,49 Prozent auf 143,95 Euro nach oben.

/mne/eas/mis

PARIS (dpa-AFX)