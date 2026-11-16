Perpetua Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Perpetua Resources hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at