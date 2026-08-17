Perpetua Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Perpetua Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,78 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at