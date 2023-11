Perpetual Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Perpetual Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,050 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at