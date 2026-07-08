Perpetual LtdShs Aktie

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WKN: 872071 / ISIN: AU000000PPT9

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08.07.2026 12:23:00

Perpetual Futures Are Coming to a Popular Solana Crypto Wallet. That's Why I'm Considering Buying Solana Right Now.

Phantom, the most widely used wallet for coins on Solana (CRYPTO: SOL), just hired a team of developers who ran some of the most high-profile private-company perpetual futures markets on Hyperliquid over the last couple of months. With this, Phantom joins the trend of wallets muscling deeper into leveraged derivatives, and the field is filling fast.For Solana holders, the temptation here is to read this development as bullish news for buying Solana. But the story is more complicated than that -- and the nuance is what's making me consider buying more Solana -- so let's dive in and see what's actually happening.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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