KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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04.06.2026 16:09:00
Perplexity bringt KI-Agenten „Personal Computer“ auf Windows
Perplexity kündigt die Windows-Unterstützung für seinen KI-Agenten Personal Computer an. Er orchestriert lokale Apps, Dateien und über 20 KI-Modelle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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