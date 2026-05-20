Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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20.05.2026 09:52:00

Perrier: Razzia bei Nestlé-Tochter in Frankreich

Der Lebensmittelkonzern Nestlé steht wegen illegal aufbereitetem Mineralwasser in der Kritik. Nun sind französische Beamte zu einem Labor und einer Abfüllanlage der Konzernmarke Perrier ausgerückt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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