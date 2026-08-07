Perrigo Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Perrigo Company hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 USD, nach -0,060 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,02 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at