Perrigo Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Perrigo Company äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 969,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at