Perrigo Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Perrigo Company hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,12 Prozent zurück. Hier wurden 1,04 Milliarden USD gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at