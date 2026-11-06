Perrigo Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Perrigo Company hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Perrigo Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Perrigo Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 988,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at