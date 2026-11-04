Pershing Square Holdings Aktie

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WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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04.11.2026 16:59:02

Pershing Square: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Pershing Square (NYSE:PS) detailed its plan to generate organic growth through high-returning portfolio investments. The company targets annual returns of 20% or higher by investing in predictable growth businesses trading at discounted valuations.

Three things management said stand out.

Pershing Square operates with permanent capital, meaning assets under management (AUM), defined as the total market value of managed investments, expand primarily through portfolio returns rather than continuous fundraising. Management aims for a 20% annual return across 12 to 15 core holdings by selecting businesses with predictable earnings growth of 15% to 25% per year.

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