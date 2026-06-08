Portfolio im Blick 08.06.2026 03:33:20

Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil

Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil

Bill Ackman, der Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, wirbelte das Portfolio seines in New York ansässigen Hedgefonds im ersten Quartal 2026 beachtlich durcheinander.

Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, quartalsweise per 13F-Formular Einblick in ihre Depots geben müssen. Das gilt auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management. Zum Quartalsende verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von rund 13,71 Milliarden US-Dollar.

Während an der absoluten Spitze des Rankings Konstanz herrschte, sorgte der Starinvestor in den darunterliegenden Rängen für zwei handfeste Sensationen. Ackman holte sich mit einem Paukenschlag einen neuen Tech-Giganten ins Boot und trennte sich im Gegenzug fast vollständig von einer langjährigen Kernbeteiligung im Silicon Valley, was die Machtverhältnisse im Depot grundlegend verschob.

Die folgende Übersicht zeigt die zehn Schwergewichte im Portfolio zum Stichtag 31. März 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times

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