Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

02.02.2026 11:50:00

Persil Sensitive: Sanfte Reinheit für empfindliche Haut

Das neue, transparente Sensitive Gel kombiniert hohe Waschleistung mit einer besonders hautverträglichen Rezeptur: dermatologisch getestet, ECARF-zertifiziert, ohne Farbstoffe und frei von Mikroplastik. Der hypoallergene Duft sorgt für ein angenehmes Frischegefühl, das speziell für empfindliche Hauttypen entwickelt wurde. Das neue Persil Sensitive steht damit für zeitgemäße Wäschepflege, bei der Hautverträglichkeit und reduzierte Zusatzstoffe im Mittelpunkt stehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
