Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
02.02.2026 11:50:00
Persil Sensitive: Sanfte Reinheit für empfindliche Haut
Das neue, transparente Sensitive Gel kombiniert hohe Waschleistung mit einer besonders hautverträglichen Rezeptur: dermatologisch getestet, ECARF-zertifiziert, ohne Farbstoffe und frei von Mikroplastik. Der hypoallergene Duft sorgt für ein angenehmes Frischegefühl, das speziell für empfindliche Hauttypen entwickelt wurde. Das neue Persil Sensitive steht damit für zeitgemäße Wäschepflege, bei der Hautverträglichkeit und reduzierte Zusatzstoffe im Mittelpunkt stehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
02.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
28.01.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
27.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)