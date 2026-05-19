Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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20.05.2026 00:00:00

Persil Service gewinnt Deutschen Service-Preis: Zum 9. Mal in Folge Deutschlands beste Online-Reinigung

Die Produktqualität von Persil ist Verbraucherinnen und Verbrauchern schon seit fast 120 Jahren bekannt. Mit dem Persil Service bietet Henkels bekannteste Traditionsmarke auch einen professionellen Online-Textilreinigungsservice und Wäscherei, in vertrauter Persil Qualität, für das Büro oder bequem für zuhause an. Nun ist der Service zum 9. Mal in Folge erneut zu Deutschlands bester Online-Reinigung gewählt worden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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