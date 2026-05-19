Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
20.05.2026 00:00:00
Persil Service gewinnt Deutschen Service-Preis: Zum 9. Mal in Folge Deutschlands beste Online-Reinigung
Die Produktqualität von Persil ist Verbraucherinnen und Verbrauchern schon seit fast 120 Jahren bekannt. Mit dem Persil Service bietet Henkels bekannteste Traditionsmarke auch einen professionellen Online-Textilreinigungsservice und Wäscherei, in vertrauter Persil Qualität, für das Büro oder bequem für zuhause an. Nun ist der Service zum 9. Mal in Folge erneut zu Deutschlands bester Online-Reinigung gewählt worden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
18.05.26
|Buy-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
15.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.05.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
13.05.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.05.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight' (dpa-AFX)
|
08.05.26
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
08.05.26
|Hold von Jefferies & Company Inc. für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
08.05.26
|Henkel vz-Aktie: UBS AG vergibt Neutral (finanzen.at)