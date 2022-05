Persil Service zum vierten Mal beste Online-Textilreinigung

Persil Service ist die professionelle Textilreinigung und Wäscherei in vertrauter Persil-Qualität sowohl für Geschäftskunden als auch Privathaushalte. Der mobile Textilreinigungsservice bietet eine einfache und bequeme Alternative zur Textilpflege zu Hause. Die Studie „Deutschlands Beste Online-Portale“ im Auftrag des Nachrichtensenders ntv zeichnet Persil Service in diesem Jahr bereits zum vierten Mal in Folge als „Beste Online Textilreinigung“ aus.