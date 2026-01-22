Persistent Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Persistent Systems hat am 20.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,15 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 24,28 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Persistent Systems 37,78 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 29,51 INR sowie einen Umsatz von 37,42 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at