Persistent Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Persistent Systems präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,64 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,56 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 32,42 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 33,60 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 40,28 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 119,74 INR. Im Vorjahr hatte Persistent Systems 91,22 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Persistent Systems in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 23,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 147,48 Milliarden INR im Vergleich zu 119,39 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at