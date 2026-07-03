People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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03.07.2026 08:49:20
Personal data of 70,000 people compromised after cybersecurity involving SLA vendor and its cloud
[SINGAPORE] The Singapore Land Authority (SLA) has disclosed that a cloud environment managed by IT software giant IBM suffered cybersecurity incident involving...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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