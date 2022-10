Personalie: Andreas Lübeck wird Leiter Kommunikation bei Dacia

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Seit dem 1. Oktober 2022 übernimmt Andreas Lübeck die Leitung der Kommunikation bei der Marke Dacia in Deutschland. In der neu geschaffenen Position verantwortet er alle Themen in den Bereichen Produkt- und Unternehmenskommunikation. Er berichtet an Hajar Kayali, Direktorin Kommunikation bei der Renault Deutschland AG.