Personalis Aktie
WKN DE: A2PLTK / ISIN: US71535D1063
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04.06.2026 16:31:07
Personalis CEO Sells 100,000 Company Shares Worth $1.1 Million. What Does That Mean for Investors?
Christopher M. Hall, Chief Executive Officer of Personalis (NASDAQ:PSNL), disclosed the direct exercise and immediate sale of 100,000 shares of Common Stock, valued at approximately $1.10 million, in a transaction reported on May 29, 2026. SEC Form 4 filingTransaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average reported price ($11.02).Personalis is a cancer genomics company specializing in advanced sequencing and analytics platforms that support oncology research and the development of targeted therapies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Personalis Inc Registered Shs
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06.05.26
|Ausblick: Personalis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Personalis vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)