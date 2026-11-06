Personalis: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Personalis hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Personalis hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,240 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Personalis im vergangenen Quartal 25,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 76,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Personalis 14,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at