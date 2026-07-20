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WKN DE: A2PLTK / ISIN: US71535D1063

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20.07.2026 17:08:48

Personalis Stock Falls 10% After Agreeing To Acquisition Deal By Tempus AI

(RTTNews) - Personalis, Inc. (PSNL) shares fell $1.54, or 10.01 percent, to $13.85 on Monday, after the precision oncology company agreed to be acquired by Tempus AI in a deal valued at $1.5 billion.

The stock opened at $14.51 and traded between $13.15 and $14.75 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $3.84 to $16.39. Trading volume reached 4.14 million shares, compared with an average daily volume of 3.59 million shares.

Under the terms of the agreement, Personalis shareholders will receive $16.25 per share in cash, representing a total enterprise value of $1.5 billion, net of Tempus AI's existing ownership stake. The acquisition expands Tempus AI's capabilities in minimal residual disease (MRD) testing by combining its AI-driven precision medicine platform with Personalis' tumor-informed MRD technology to support cancer diagnosis, treatment selection, recurrence detection and long-term monitoring.

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