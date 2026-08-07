Personalis: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Personalis hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Personalis hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 22,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at