BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
30.01.2026 15:00:43
Personelle Veränderungen im Vertriebsressort der BMW Group
+++ Führungswechsel im Markt Deutschland +++ Weitere internationale Managementpositionen werden neu besetzt +++ Jochen Goller: „Mit der Neubesetzung der Positionen entwickeln wir unsere weltweiten Vertriebsregionen konsequent weiter“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
30.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
27.01.26
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
27.01.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
22.01.26
|Aktien von VW, BMW, Mercedes und Co. im Fokus: Ende des Grönland-Streits beflügelt (dpa-AFX)
22.01.26
|BMW: Produktion der »Neuen Klasse« wird wegen hoher Nachfrage beschleunigt (Spiegel Online)
22.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
22.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
22.01.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.