BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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03.08.2026 10:00:00
Personelle Veränderungen in der BMW Group Konzernkommunikation
Auf die Punkte gebracht: Die BMW Group stellt ihre Konzernkommunikation zum 1. August 2026 auf Abteilungsebene neu auf. Sandra Schillmöller übernimmt die Kommunikation für Innovation, Design, Technologie, Digital Car und den Vorstand Entwicklung. Almut Stollberg verantwortet künftig die Produktkommunikation für MINI und BMW Motorrad. Ingo Wirth übernimmt die Kommunikation für HR, Immobilien, Kultur, Corporate Citizenship und die Vorständin Personal und ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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