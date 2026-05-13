Perspective Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Perspective Therapeutics hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Perspective Therapeutics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,250 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 76,47 Prozent auf 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at