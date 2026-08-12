Perspective Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Perspective Therapeutics hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Perspective Therapeutics -0,290 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 72,41 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at