Perspective Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Perspective Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Perspective Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 43,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at