|
18.03.2026 06:31:28
Perspective Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Perspective Therapeutics präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,51 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,610 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 82,61 Prozent präsentiert.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,400 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Perspective Therapeutics -1,230 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,31 Prozent zurück. Hier wurden 0,88 Millionen USD gegenüber 1,45 Millionen USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!