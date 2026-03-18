Perspective Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Perspective Therapeutics präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,51 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 82,61 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,400 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Perspective Therapeutics -1,230 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,31 Prozent zurück. Hier wurden 0,88 Millionen USD gegenüber 1,45 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at