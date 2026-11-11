Perspective Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Perspective Therapeutics hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber -0,350 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 90,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at